Cresce l’attesa per l’inizio della nuova edizione del Grande Fratello, in partenza lunedì 16 settembre in prima serata su Canale 5. Nelle scorse ore, Alfonso Signorini ha mostrato per la prima volta il cantiere della nuova casa.

“Queste sono le primissime immagini della nuova casa che come vedete è ancora in costruzione, ma ci siamo quasi, io ho il caschetto obbligatorio a norma di legge. Intanto godetevi questo. Però come potete vedere è tutto nuovissimo, una cosa enorme, grandissima, una roba che nemmeno Rockefeller ce l’aveva”.

Il conduttore, intervistato da Tv Sorrisi & Canzoni, ha svelato alcune novità che riguardano la nuova location scelta per ospitare il loft. La casa, dopo 24 anni, lascia la tradizionale collinetta di Cinecittà.

‘Siamo agli studi Lumina nel Parco di Veio a Roma e c’è un’atmosfera completamente diversa. Molto arcadica perché siamo in aperta campagna, nel verde, e col vantaggio che è tutto a portata di mano: lo studio, la Casa, gli uffici sono vicini, in una sorta di ‘Villaggio del Grande Fratello”. Questo mi permetterà, durante la diretta, di fare per esempio più sorprese dentro la Casa’”, ha raccontato Signorini.