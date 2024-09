Lo scorso agosto, Beatrice Luzzi era uscita allo scoperto rivelando che la sua amicizia con Vittorio Menozzi, nata tra le mura della Casa del Grande Fratello, era giunta ai titoli di coda.

Alcuni utenti su X stavano parlando del rapporto tra i due ex gieffini, e uno di loro ha detto la sua stilando un elenco degli errori che avrebbe commesso il modello: “Non sono Beabaldi, ho anche votato per Vittorio, ma dopo aver sparlato e riportato fatti privati e intimi a Greta per me vale zero. Bea buona com’è lo avrà graziato ma questo resta per me, un bamboccio. Diciamo che ha avuto molta magnanimità, avrà considerato la sua giovane età, ma permettere che passi il messaggio di essere stato molestato senza avere mai preso posizione né in puntata né nei social è la cosa più squallida e vile che ho visto in questo Grande Fratello. Lui ha il primo posto”. Beatrice ha concordato: “E non dimentichiamoci gli applausi a Maddaloni. La tua è una buona sintesi. Grazie. Però adesso finitela tutti. Fermatevi tutti e parliamo di altro. Grazie”.

Adesso, a poche ore dal suo debutto come opinionista, Beatrice è tornata a parlare di Vittorio in un’intervista rilasciata a Novella 2000: “L’amicizia con Vittorio ha iniziato a vacillare quando io sono tornata nella Casa dopo la morte di mio padre. La sera prima che tumulassero mio padre, andai a dormire presto per essere, almeno spiritualmente, vicino alla mia famiglia e accanto a lui. Confessai la cosa a Vittorio, e lui, durante la notte, iniziò a fare un baccano tremendo, rideva forte…”.

La Luzzi ha poi ammesso di aver perdonato i suoi compagni di avventura. “Il perdono è una dote importantissima per me. La cosa che mi ha davvero sconvolto, devo dirlo, è che persone intelligenti e adulte non si siano alzate in mia difesa, neanche di fronte ad insulti davvero gravi”.