Lunedì 16 settembre debutterà la nuova edizione del Grande Fratello. A sedere sulla poltrona di opinionista, insieme alla riconfermata Cesara Buonamici, sarà l'ex gieffina Beatrice Luzzi.

Intervistata dal settimanale Novella 2000, l'attrice ha raccontato le sue emozioni, commentando anche il sostegno ricevuto dai fan durante questi mesi: "Una sorpresa. Non avevo mai seguito il programma e non ne conoscevo le dinamiche. Quando sono ritornata alla mia vita ho preso coscienza di quello che era successo. Articoli, personaggi famosi che mi avevano difesa, le rivolte del pubblico... E' stato bellissimo, ma anche straniante".

Per quanto riguarda, invece, il suo ritorno al GF, ma questa volta come opinionista, ha detto: "E' un ruolo che sento molto nelle mie corde, spero di esserne all'altezza. Cercherò di essere attenta ai dettagli, perché sono quelli che fanno la differenza, e di rimanere neutrale, di non dare giudizi sul giusto o sbagliato, ma di aiutare gli inquilini a rendersi più consapevoli, cercherò soprattutto di essere me stessa, divertirmi, divertire, commuovermi e naturalmente... corteggiare Alfonso Signorini".