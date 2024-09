Lunedì 16 settembre prenderà il via in prima serata su Canale 5 la nuova edizione del Grande Fratello. Anche quest'anno alla conduzione ci sarà Alfonso Signorini, mentre nelle vesti di opinioniste ci saranno Cesara Buonamici e la new entry Beatrice Luzzi.

Alfonso e Cesara si sono confrontati sulla nuova edizione del reality show sulle pagine del settimanale Chi. In merito alla presenza della Luzzi, la Buonamici ha detto: "Immagino che possa dare un bel contributo nel comprendere i concorrenti perché lei stessa lo è stata. Possiamo divertirci tutti molto".

In merito al cast, invece, Signorini ha spiegato: "Voglio dire che i ragazzi non li scelgo io, il cast del GF è il risultato di mesi e mesi di ricerche e di riunioni con il gruppo autorale, è ovvio che poi l'opinione di una persona possa contare più di quella di un'altra, ma è frutto di una scelta democratica. A volte è anche capitato che facessi passare persone che non mi convincevano, altro ho insistito per fare entrare chi non convinceva gli altri. Il cast di quest'anno è forte perché c'è un contrasto, non ci saranno più vip e non vip, non ci sono caste, ci saranno protagonisti con le loro storie e i loro caratteri. C'è un forte gruppo giovane fatto di persone diverse tra loro, si passa dal medico all'idraulico, secondo me sarà un cast divertente. Ecco, il mio obiettivo è di far rivivere quel clima di leggerezza e divertimento che si respirava nelle mie prime edizioni, con Zorzi, la Orlando, la De Blanck, Malgioglio, la Ricciarelli e le Selassié, senza i toni tensivi e cupi che, a volte, si sono respirati nelle ultime edizioni".

Alfonso ha poi concluso: "Puoi fingere quanto vuoi, ma alla fine è vita vera, nonostante si dica che i ragazzi fanno tutto per la tv. Ci sono concorrenti che si sono sposati, come Cecilia e Ignazio, Paolo e Clizia, ci sono coppie che hanno avuto figli e ci sono amicizie, come quella tra Aldo Montano e Manuel Bortuzzo, che hanno portato Manuel a tornare a nuotare e a partecipare alle Paralimpiadi".