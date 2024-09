Ieri sera, martedì 10 settembre, è andata in onda la prima puntata della nuova edizione dei Temptation Island, e tra le coppie che hanno deciso di intraprendere il “viaggio nei sentimenti” c’è anche quella formata da Federica Petagna e Alfonso D’Apice. La giovane napoletana ha detto che il fidanzato non le permette di uscire con le amiche, di andare a mangiare un gelato, di vestirsi come vuole, andare a ballare o fare una vacanza da sola.

“Prima mi sentivo sempre sbagliata. Adesso pensare che posso essere più libera è una cosa bellissima, ma anche strana. Voglio che lui dall’altra parte prenda consapevolezza di questo mio cambiamento. Io non voglio più queste limitazioni, voglio fare l’aperitivo, voglio uscire, a prescindere che lui mi dica di sì o di no. Voglio vestire come mi pare e poter scegliere, alcuni abiti per lui non vanno bene”.

Intanto, nella giornata di ieri hanno iniziato a circolare delle voci secondo le quali Federica potrebbe uscire dal programma senza Alfonso, e anche Deianira Marzano ha fatto uno spoiler al riguardo: “Il percorso di questa coppia potrebbe prendere una piega inaspettata, lasciando tutti con il fiato sospeso”. Inoltre, in un'altra segnalazione, si dà per certo il fatto che siano usciti separati dal programma, e che lei sarà a Milano nei prossimi giorni.

Nel corso della prima puntata, l’estetista partenopea si è molto avvicinata al single Stefano, circostanza che ha mandato su tutte le furie il fidanzato: “Questa fa la Pocahontas! Adesso che è qui vuole eccedere, lei non è così. Lei si vuol far vedere. Io so che sono troppo geloso, anche mia madre me lo dice, posso migliorare. Però questo non è il modo giusto per farmi capire che sto sbagliando. Invece di guidarmi e mostrarmi come cambiare, lei mi provoca. Inoltre io mi diverto con tutte le single, lei ha puntato un tentatore e sta sempre con lui. A questo ragazzo ha detto che non si è mai divertita come adesso. Lui le mette le mani addosso e non va bene affatto”.