Lunedì 16 settembre, in prima serata su Canale 5, prende ufficialmente il via la nuova edizione del Grande Fratello.

Il portale DavideMaggio ha svelato il cast dei Vip in anteprima:

Clarissa Burt

Americana, di Philadelphia, Clarissa Burt ha conosciuto la popolarità in Italia dopo essersi trasferita a Milano per fare la modella, sfilando per maisons prestigiose. Il suo debutto televisivo è legato a Raffaella Carrà che la volle in Ricomincio da Due. Ha lavorato con Pippo Baudo, Fabrizio Frizzi, legando la sua carriera televisiva principalmente alla Rai. Ha già preso parte a due reality nostrani: La Talpa nel 2004 e l’Isola dei Famosi nel 2010.

Ha 65 anni. E’ CEO di In the Limelight Media, una piattaforma di video, podcast e una rivisita digitale. Il suo account Instagram conta 12.300 followers.

Clayton Norcross

Attore americano, diventa celebre in tutto a livello internazionale per aver interpretato Thorne Forrester in Beautiful. Poche altre prestazioni da ricordare (comparsate in Baywatch, JAG Avvocati in divisa, La Donna del Mistero, Milagros) molte delle quali legate all’Italia: nel 1998 ha affiancato Sabina Guzzanti ne La Posta del Cuore. Nel 2022 ha fatto parte del salottino di Avanti un Altro. Non è nuovo neanche lui ai reality italiani: è stato concorrente de La Fattoria nel 2005.

Compirà 70 anni l’8 settembre. Il suo profilo Instagram conta 10.600 follower.

Enzo Paolo Turchi

Ballerino, coreografo e, soprattutto, marito di Carmen Russo. Parlare dell’uno è quasi impossibile senza citare l’altra e viceversa. Enzo Paolo Turchi porterà nella casa del GF la propria storia, dal diploma in danza classica alla scuola del Teatro San Carlo di Napoli fino all’arrivo della figlia Maria, avuta in tarda età, passando per le difficoltà dei primi anni e le esibizioni presso i più celebri teatri e show televisivi nazionali.

Giulia Mannucci

E’ una vip soltanto per chi ha avuto modo di apprezzarla al Collegio 3, reality di Rai 2 al quale ha partecipato nel 2019. Ha frequentato l’istituto Aeronautico di Roma e ha pubblicato un libro “17 anni e… l’ansia”.

Compirà 22 anni all’interno della casa il 22 settembre. Il suo account Instagram conta 556.000 follower.

Helena Prestes

Sul suo sito ufficiale si chiama Helena Prestes, sui social e soprattutto all’anagrafe è Helena Prestess. Helena è brasiliana, classe 1990, di San Paolo. La sua passione era il basket che pare abbia messo da parte per iniziare, da giovanissima, una carriera da modella con l’obiettivo di aiutare la madre e le due sorelle. E’ una professionista dei reality: ha partecipato a Pechino Express in coppia con Nikita Pelizon e l’anno successivo all’Isola dei Famosi. Pare sia un’amica speciale di Antonino Spinalbene e Dayane Mello.

Ha 34 anni. Il suo account Instagram conta 96.100 follower.

Iago Garcia

Spagnolo, di Ferrol, Iago Garcia è conosciuto dal pubblico (quello italiano compreso) per aver interpretato Don Olmo Mesìa ne Il Segreto. La popolarità raggiunta lo porta dritto sulla pista dell’undicesima edizione di Ballando con le Stelle (2016) che vince con Samantha Togni. Ha preso parte anche ad altre due soap, Una Vita e Un altro domani, e alla serie italiana Non dirlo al mio capo con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale.

Ha 45 anni. Il suo account Instagram conta 7.617 follower.

Javier Martinez

Pallavolista argentino, Javier Martinez nasce a Cordoba il 27 febbraio 1995. Di origini italo-argentine, da bambino ha vissuto in Sardegna, mentre a 15 anni si è trasferito nelle Marche. Si è fatto conoscere sul piccolo schermo, nel 2019, nella sesta edizione di Temptation Island: lì, da tentatore, si è avvicinato a Ilaria Teolis, che ha partecipato al programma insieme all’allora fidanzato Massimo Colantoni. Qualche mese dopo, nonostante vari provini per diventare tronista, Javier è arrivato a Uomini e Donne come corteggiatore di Sara Tozzi, ma la sua esperienza si è conclusa a causa di una segnalazione fatta alla redazione sul suo conto: frequentava ancora la sua ex fidanzata.

Ha 29 anni. Sul suo profilo Instagram ha 107.000 follower.

Jessica Morlacchi

Cantante romana, Jessica è celebre per aver fatto parte dei Gazosa, gruppo formatosi nel 2000 (nei due anni precedenti si chiamava Eta Beta e poi Zeta Beta) che vince il Festival di Sanremo 2001, tra le nuove proposte, con il brano Stai con Me (Forever); ancora più celebre il singolo successivo www.mipiacitu che diventa un tormentone dell’estate 2001. Scioltosi il gruppo, continua senza successo la carriera da solista dal 2004; duetta a Sanremo l’anno successivo con Marco Masini. Negli anni successivi partecipa a The Voice of Italy (Team Cocciante) nel 2013 e Ora o Mai Più nel 2019. Quest’ultimo programma aveva proprio l’obiettivo di rilanciare cantanti che avevano conosciuto la celebrità per poi sparire dai radar. I riflettori si riaccendono su di lei dal 2020 al 2023 quando partecipa ad Oggi è un altro giorno, show quotidiano di Rai 1 condotto da Serena Bortone. Proprio nel corso del programma è protagonista involontaria di un ‘incidente’ che ha portato alla cacciata di Memo Remigi dalla TV pubblica.

Ha 37 anni. Il suo account Instagram conta 91.000 follower.

Lino Giuliano

Napoletano, di professione barbiere, Lino Giuliano è noto al pubblico di Canale 5 per aver preso parte, questa estate, all’undicesima edizione di Temptation Island insieme alla fidanzata Alessia Pascarella. Relazione che è naufragata, dopo quattro anni, all’interno del programma, durante il quale Lino non ha saputo resistere alle attenzioni della single Maika Randazzo, che ha frequentato per un po’ anche a telecamere spente nonostante un tentativo di riappacificazione con Alessia durante un secondo falò di confronto straordinario. Al suo attivo anche un singolo, Guagliò, inciso con il fratello Giuliano.

Ha 29 anni. Sul suo profilo Instagram conta attualmente 323.000 follower. Su Tik Tok ne ha circa 154.000.

Lorenzo Spolverato

Lorenzo Spolverato è nato a Milano il 28 novembre 1996. Ha frequentato una scuola di recitazione teatrale e cinematografica nel capoluogo lombardo, l’Accademia 09, conseguendo il diploma nel 2023. Ha preso parte ad alcuni cortometraggi e spettacoli teatrali. Appassionato di sport, ne ha praticato diversi: dalla kickboxing al beach volley, passando per il canottaggio, il tiro con l’arco e l’equitazione. E’ stato contrattualizzato come VIP ma rientra a pieno titolo nella categoria “ma chi?”.

Ha 28 anni. Sul suo profilo Instagram, dove si definisce “a volte attore, a volte modello, a volte impazzisco” è seguito da oltre 20.000 follower.

Luca Calvani

Attore e conduttore, Luca Calvani è nato a Prato il 27 agosto 1974. Ha frequentato l’Actor’s Studio di New York e l’Accademia d’arte drammatica Silvio d’Amico di Roma. Nel corso della sua carriera ha preso parte a film e diverse fiction di successo, come Distretto di Polizia, Carabinieri, Tutti pazzi per amore e Don Matteo. Nel 2001 è apparso in un episodio della quarta stagione di Sex and the City (4×02). Inoltre, è stato nel cast della soap Un Posto al Sole. Nel 2011 ha recitato in alcuni episodi della trasferta pugliese di Beautiful. Dal 2022 al 2023 è stato uno dei giudici, insieme a Roberto Valbuzzi e Csaba della Zorza, di Cortesie Per Gli Ospiti, in onda su Real Time.

Luca ha parecchia confidenza col mondo del reality: nel 2006 ha vinto la quarta edizione dell’Isola dei Famosi. Due anni prima, invece, è stato un corteggiatore di Uomini e Donne. Per quanto riguarda il versante sentimentale, è stato sposato con la produttrice Francesca Arena, dalla quale ha avuto la Bianca. Il 30 giugno 2022 ha fatto coming out, rivelando di avere una relazione con Alessandro Franchini, un imprenditore di Viareggio.

Compirà 50 anni tra cinque giorni. Su Instagram ha 99.000 follower; su Tik Tok 21.800 circa.

Shaila Gatta

Aversana, classe 1996, cresce a Secondigliano. Lascia gli studi a 16 anni per trasferirsi a Roma e coltivare la passione del ballo, lavorando contestualmente in un call center. Riesce ad accedere ad Amici di Maria De Filippi a febbraio 2015. Due anni più tardi diventa la velina bruna di Striscia la Notizia, diventando la velina dei record (928 puntate). E’ stata coreografa di numerosi programmi tv. Il suo nome è un omaggio a Shila Risolo di Non è la Rai.

Ha 28 anni. Il suo account Instagram conta 1 milione di follower.

Eleonora Cecere

Ex volto di Non è la Rai, Eleonora Cecere è nata a Roma il 10 ottobre 1978. Attrice, showgirl e cantante, ha debuttato sul grande schermo a soli 9 anni nel film La Famiglia di Ettore Scola con Vittorio Gassman e Stefania Sandrelli. Ha ricoperto piccoli ruoli in film diretti da registi importanti come Federico Fellini (Intervista) e Sergio Castellitto (La Carne).

La notorietà arriva nel 1991 con la trasmissione ideata da Gianni Boncompagni. Ha partecipato al programma Bulli e Pupe, mentre nel 1998 è stata nel cast de Il Tappeto Volante insieme al gruppo musicali de Le Dolci Manie. Nel suo curriculum non è mancato nemmeno il teatro, dove ha debuttato, con la regia di Pietro Garinei, nello spettacolo E meno male che c’è Maria al fianco di Enrico Montesano e Barbara D’Urso. Nel 2006 ha preso parte al programma Libero, in onda su Rai1. Al 2018 risale la partecipazione al film Le Grida del Silenzio. E’ sposata col regista Luigi Galdiero ed ha due figlie, Karol e Marlene. Non tutti sanno che è la cugina di Claudia Gerini. Al GF sarà un unico concorrente con le colleghe di Non è la Rai, Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi. Proprio con queste ultime ha inciso un singolo nel 2024, Sola tu mi vuoi.

Compirà 46 anni ad ottobre. Il suo account Instagram conta 11.300 follower. Su TikTok i follower sono 981.

Ilaria Galassi

Di Avezzano, in provincia dell’Aquila, Ilaria Galassi ha fatto impazzire tanti giovanissimi ai tempi di Non è la Rai, programma entrato nella storia della tv e trasmesso da Canale 5 e Italia 1 tra il 1991 e il 1995. L’incredibile celebrità la porta a partecipare a tantissimi show televisivi per gran parte degli anni 90. Poi, il buio. Ilaria viene, infatti, colpita da un aneurisma cerebrale la vigilia di Natale del 2000. Grazie ad un’operazione e ad un lungo percorso riabilitativo è guarita completamente alcuni anni dopo. Sarà un unico concorrente con Pamela Petrarolo e Eleonora Cecere. Con queste ultime ha inciso un singolo nel 2024, Sola tu mi vuoi.

Ha 48 anni. Il suo account Instagram conta 29.500 follower.

Pamela Petrarolo

Romana, classe 76, Pamela Petrarolo ha esordito in tv, nel 1989, a Domenica In a tredici anni, dove conduceva un gioco per bambini. Nella stagione 1991-1992 è stata scelta da Gianni Boncompagni e Irene Ghergo, con i quali aveva già lavorato nella precedente esperienza televisiva, per far parte del gruppo delle ragazze di Non è la Rai, programma che le ha dato una grandissima notorietà. In quel periodo, Pamela ha fatto parlare tanto di sé per una rivalità con Ambra Angiolini, diventata conduttrice a partire dalla terza stagione. Successivamente poche sono state le esperienze di rilievo nello spettacolo. Nel 2001, per la Rai, è stata l’inviata del programma Passioni d’amore; nel 2009 ha preso parte ad alcune puntate di Domenica Cinque condotto da Barbara D’Urso. Ha tre figlie: Alice, Angelica e Futura.

Non è nuova però ai reality: nel 2006 ha partecipato alla terza edizione de La Fattoria, mentre nel 2022 è stata tra i naufraghi della sedicesima edizione dell’Isola dei Famosi. Al GF sarà un unico concorrente con Ilaria Galassi ed Eleonora Cecere con le quali, tra l’altro, ha inciso un singolo nel 2024, Sola tu mi vuoi.

Ha 47 anni. Il profilo Instagram ha 87.300 follower, su Tik Tok ne conta 27.722.