Negli ultimi giorni hanno iniziato a circolare alcuni rumor circa un presunto flirt tra Alessandro Basciano e una ragazza di nome Noemi Tipaldi. L’incontro sarebbe avvenuto a Mykonos, dove l’ex compagno di Sophie Codegoni era impegnato con un dj-set in un locale.

Di recente, Francesco Vescio, noto al gossip per aver espresso dubbi sulla veridicità del fidanzamento tra Fabio Mascaro e Sara El Moudden, volti della nuova edizione di Temptation Island, ha fatto proprio una rivelazione al riguardo: “Mi sono arrivati una marea di screen su Basciano che è stato a Mykonos con delle ragazze… Allora, lui è stato con una ragazza che si chiama Noemi, ve lo dico altrimenti non la finite più. E’ stato con questa ragazza, ma sono cose da vacanza, poi è finita lì […] Sono ragazzi single, possono fare quello che vogliono, quindi è inutile che insultate lui o le ragazze. Ora vi sto dicendo la verità, così la finite e chiudete questa storia”.

Tuttavia, intervistata da Lollo Magazine, Noemi Tipaldi ha smentito categoricamente il gossip che la vede protagonista con Alessandro Basciano.

“Non ho nessun tipo di rapporto con Alessandro, ci siamo soltanto conosciuti a Mykonos. Se è successo qualcosa tra di noi? Assolutamente no, non è mai successo nulla. Tengo a precisare che siamo stati tutti insieme tra amici.

Se ho mai parlato con lui di un ritorno con Sophie? Penso di non essere io quella che deve dire cose che appartengono alla sua vita privata con Sophie, non so in che rapporti siano. Sono, appunto, cose private loro.

Non ho nulla da cui difendermi, le persone sono frustrate e non hanno nulla da fare se non insinuare cose assurde… In fondo è il loro mondo, non il mio”.