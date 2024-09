Chi sperava in un ritorno di fiamma tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi dovrà necessariamente mettersi l’anima in pace. In un’intervista rilasciata a Novella 2000 , infatti, l’attrice – che presto debutterà come opinionista della nuova edizione del Grande Fratello – ha comunicato che lei e l’ex gieffino calabrese non sono fidanzati.

“E’ un argomento a cui tengo e vorrei venisse chiarito una volta per tutte: tra di noi c’è grande supporto e affetto, ma non siamo fidanzati. Io e Giuseppe siamo stati accusati di ambiguità, una cosa assurda: noi non siamo attori di un film che seguono una sceneggiatura, siamo persone in carne ed ossa con tutte le complessità personali, familiari e sociali che questo comporta. Ci sono voluti mesi per curare le dinamiche vissute al GF, altri mesi per riprendere contatti con il mondo esterno… Nessuna ambiguità, ma solo il tempo fisiologico necessario a capire che le nostre responsabilità, priorità e prospettive sono distanti dalle possibilità di creare un rapporto che vada oltre l’amicizia. Questo vorrei che fosse chiaro a tutti”.

Beatrice ha già dunque già voltato pagina e, a quanto pare, lo ho già fatto anche Giuseppe. Stando a quanto rivelato da Deianira Marzano, infatti, l’ex gieffino starebbe frequentando una nuova ragazza: “Mettetevi l’anima in pace. So che Giuseppe si vede e si scrive con una ragazza. Anche Beatrice ha liquidato la situazione appena le serate di coppia erano terminate e aveva altri progetti”.

In seguito all’indiscrezione lanciata dall’esperta di gossip, Garibaldi ha rotto il silenzio: “Ma io dico, sono notte e giorno nei pensieri di chi non sa fare il proprio lavoro, di chi continua a campare con la mia vita privata sparando solo ed esclusivamente ca**ate! Cambiate mestiere, passeggiate, bevete, mangiate insieme agli amici, ma posate quell’aggeggio che avete in mano che siete peggio di me nell’usarlo”.