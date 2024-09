Massimiliano Varrese, tra i finalisti dell’ultima edizione del Grande Fratello (ha trascorso 197 giorni nella Casa di Cinecittà), è stato ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona.

L’attore ha parlato della sua esperienza nel reality show condotto da Alfonso Signorini. Al termine del programma, l’ex gieffino ha dovuto fare i conti con l’odio nei suoi confronti: “In tanti anni di carriera non avevo mai conosciuto il web tossico. Ci sono persone che hanno scritto messaggi diffamatori su di me. Sono arrivate anche minacce a me e alla mia famiglia.

Ho iniziato una battaglia personale, dichiarando alle autorità che non è perché noi mettiamo la faccia poi dobbiamo accettare anche commenti cattivi e pericolosi. Io mi sono ripreso, ma chi non lo sa fare? Bisogna denunciare”.

Poi, Caterina Balivo mostra a Massimiliano Varrese il fotomontaggio che mescola i suoi tratti con quelli di Raffaella Carrà. “Lei mi ha scelto tra mille”, dice. “Ero un Carramba boy. Quello è stato il primo momento davanti ad un grande pubblico. Ho capito il nostro successo solo con il tempo”.

E sulla sua vita privata: “Ora è molto serena. Mia figlia è l’amore della mia vita. Cos’altro puoi volere dalla vita? Ormai sono un piagnone quando si parla di lei”.