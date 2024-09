Chiara Ferragni e Silvio Campara farebbero ormai coppia fissa. Le voci circa un loro allontanamento dopo che la moglie di lui aveva scoperto tutto, sono state spazzate via dalle parole che l’imprenditrice digitale avrebbe detto alle persone che in questo momento le sono più vicine. A rivelarlo è stato il settimanale Oggi, che ha citato una fonte molto affidabile.

“Il mio cuore ha finalmente ritrovato i battiti giusti. La nuova serenità che mi ha travolto la voglio proteggere e custodire con forza. Non permetterò più a niente e a nessuno di ostacolare il mio percorso verso la felicità". Queste le parole di Chiara Ferragni, che alla fine con l'imprenditore veneto avrebbe anche fatto il famoso viaggio in Perù (che si diceva avessero deciso di rimandare a causa del “terremoto” esploso nella famiglia di lui). La stessa fonte, infatti, parla di una fuga d'amore tra Lima, Cuzco e Panama City, al riparo da paparazzi e anche dagli smartphone.

Silvio Campara è nato a Lugugnano di Sona, in provincia di Verona, e ha 45 anni, 8 anni più della Ferragni. Si è laureato alla Bocconi e ha iniziato la sua carriera come modello. Dopo incarichi commerciali per Alexander McQueen, Giorgio Armani e Sundek, nel 2013 è approdato a Golden Goose, marchio di scarpe di lusso, di cui ora è amministratore delegato.