Nella giornata in cui sono emersi i primi retroscena sul divorzio tra Chiara Ferragni e Fedez, l’imprenditrice digitale ha partecipato al matrimonio della sua migliore amica Veronica Ferraro, che è convolata a nozze con Davide Simonetta.

Alla cerimonia erano presenti diversi volti noti: da Annalisa (con il marito) a Tananai, da Emma Marrone a Valentina Ferragni, passando per Pierpoalo Pretelli e Giulia Salemi Proprio quest’ultima ha immortalato con un video il momento in cui Chiara, testimone di nozze della sposa, ha fatto un discorso.

“In uno dei momenti più brutti della mia vita, lo scorso febbraio ero a guardare il mare da una terrazza insieme a te a Rapallo. La notte prima aveva piovuto e sopra di noi c’erano soltanto nuvole grigie e un raggio di luce che magicamente si faceva largo tra lo scuro e illuminava il mare. Tu mi hai abbracciata e mi hai detto che anche a me sarebbe successo e che avrei avuto un raggio di sole che mi avrebbe illuminata dopo quel periodo brutto”, ha detto Chiara Ferragni visibilmente commossa.

Successivamente Chiara Ferragni, rivolgendosi sempre a Veronica Ferraro, ha voluto ricordare quanto sia importante e preziosa per lei la loro amicizia e come, in questi 17 anni, le sia stata sempre accanto in qualsiasi istante:“Con il tempo tendiamo a dimenticarci cosa fanno le persone o dicono, ma non ci dimentichiamo mai di come ci hanno fatto sentire. E in tutti questi 17 anni, più di tutto, tu mi hai fatto sentire al sicuro, a casa. Sei la mia migliore amica, ma anche la compagna d’avventure e la spalla su cui piangere e la socia con la quale fare qualsiasi caz**ta ci faccia sentire vive. Sei una persona unica e sei da sempre parte della mia famiglia”.