Ieri sera, la nuova edizione di X Factor è sbarcata su Sky Uno, dove sono andate in onda le prime audition che stanno facendo già discutere.

Sul palco si è presentato Lorenzo Tullio Drago, che ha presentato il suo inedito: “Da dove vengo di bello? Deve essere per forza bello? Ho sempre scritto, ma in cameretta, niente di professionale. Mi sto cag***o addosso. Questa è la prima volta che prendo in mano un microfono. In arte mi chiamo Mc Drago, per riprendere il titolo che si davano i vecchi rapper. Drago che è il mio cognome, perché ho poca fantasia. Che tipo sono? Non sono cattivo però sono bruciato. Cosa canterò oggi? Ho deciso di portare Fleximan, che è la canzone dedicata al nostro eroe che taglia gli autovelox. Se ho altri inediti? Ho Minivan, ma non è dedicato al furgoncino. Si chiama Minivan, perché la mia ex Vanessa era alta un metro e cinquanta e la canzone l’ho scritta per lei. Se ne ho altri? No, queste due ho fatto, Fleximan e Minivan”.

Paola Iezzi ha gradito l’esibizione del concorrente, tuttavia alla fine ha deciso di dargli un no: “Sei stato bravo, andavi a tempo e non riuscivamo a stare fermi. Però X Factor forse non è il posto giusto per te. Non è quello che cerco io”. Manuel Agnelli e Jake La Furia hanno invece dato un sì a Drago, mentre Achille Lauro ne ha decretato l’eliminazione con un no. A quel punto, Lauro è stato sommerso dai fischi del pubblico ed è stato attaccato sui social dai telespettatori, che volevano che Drago andasse ai BootCamp.