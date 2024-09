Sembrerebbe mancare solo l’annuncio ufficiale di Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi per “certificare” il loro ritorno di fiamma. Dopo le voci che hanno iniziato a circolare circa un presunto incontro a Torino tra i due ex concorrenti del Grande Fratello, due giorni fa è spuntata sul web anche una foto della coppia in compagnia di un fan.

In seguito alla diffusione del rumor sul loro incontro della città piemontese, Greta aveva invitato i fan a credere esclusivamente a ciò che dice lei: “Se posso darvi un consiglio, ascoltate solo quello che esce dal mio profilo e dalla mia bocca, non guardate le notizie in giro, non fatevi film, positivi, negativi… Quando devo darvi e mi sentirò di dovervi dare spiegazioni lo farò nel mio profilo a sarò a farlo io, tutto il resto non lo ascoltate. E un altro consiglio: giudicate di meno, perché è veramente brutto leggere alcuni commenti”. Le parole dell’ex gieffina non avevano però convinto i seguaci della coppia, ed infatti a distanza di circa 24 ore è spuntata la foto che ritrae lei e Sergio insieme.

Al momento, nessuno dei due ha ancora confermato il ritorno di fiamma, ma Amedeo Venza, esperto di gossip molto vicino alla Rossetti, ha invitato i fan della coppia “a seguire i vostri beniamini”: “Vi state scatenando tra like e commenti! Bene, piccolo spoiler per voi: Sergetti di tutta Italia, continuate a seguire i vostri beniamini. A piccoli passi ritorna il sereno".