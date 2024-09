Nel corso dell’ultima puntata di Protagonisti, programma in onda su RTL 102.5, è intervenuto anche Angelo Madonia. Alle domande di Francesco Fredella e Gabriele Parpiglia, il ballerino ha svelato il motivo per cui non si esibirà con Sonia Bruganelli a Ballando con le Stelle. L’ex compagno di Ema Stokholma ha spiegato che il dancing show di Milly Carlucci richiede molta concentrazione, ed è per questo che è fondamentale impiegare le energie sul ballo, separandolo dalla vita privata. A distanza di mesi, Madonia ha dunque confermato che la Bruganelli è la sua nuova compagna.

“I primi giorni di scuola sono iniziati, siamo alla quinta giornata di prove. Però la prima puntata sarà su Rai Uno il 28 settembre in prima serata. Io ballerò con Federica Pellegrini. Chi è la mia fidanzata? Se devo dirlo io? Come sapete, come dirvi, quest’anno anche Sonia Bruganelli fa parte del cast di Ballando con le Stelle. Come mai non balliamo insieme? Abbiamo scelto per preservare la nostra vita e le persone intorno a noi, di condividere questo percorso professionale, ma non proprio insieme, lei ballerà con Carlo Aloia. Se mi infastidisce? No. Io sono contento perché questa scelta è sana e va benissimo così. Ballando è un percorso così intenso che è giusto pensare a ballare e a Ballando con le Stelle.

Se i Cugini di Campagna balleranno con le zeppe? Secondo me sì. Però non so come faranno e sono molto curioso. E non so se balleranno uno alla volta o tutti insieme, facendo una coreografia di gruppo. Quello che è certo è che hanno una sola maestra. Scopriremo prossimamente come si esibiranno in pista”.