Ieri sono emerse le prime indiscrezioni in merito al primo round del divorzio tra Fedez e Chiara Ferragni. Nel corso di questi mesi, il rapper ha frequentato diverse donne, senza però legarsi stabilmente a nessuna di loro, mentre l'imprenditrice digitale è stata paparazzata insieme a Silvio Campara, fondatore del marchio GoldenGoose, con il quale la relazione sembra procedere a gonfie vele.

Nonostante gli ormai ex Ferragnez non abbiamo mai parlato in pubblico l'uno dell'altra, Fedez non ha mancato di lanciare frecciatine all'ex moglie. E' accaduto nel brano Sexy Shop, realizzato in collaborazione con Emis Killa, e anche nel nuovo singolo DiCaprio, realizzato con Niky Savage. Anche in questo caso non mancano riferimentia alla Ferragni e in particolare al cosiddetto "Pandoro-gate".

Vuole andare a Capri, ma io non sono DiCaprio

Troppe pupe vogliono andare in cabrio

Troppe biche, sfondo la Murciélago

Medusa d'oro sotto la tuta camop

Ch*avo un c*lo a panettone, ma non è Balocco

Me la sto mangiando tutta come Hannibal Lecter

Non puoi comandare chi c'ha il sangue del blocco

Non parlare male di chi ti tira le orecchie

Bella Fedez, f*ck alle ex