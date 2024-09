Dopo i rumor circa un presunto incontro a Torino e la foto mentre erano insieme in compagnia di un fan, in molti si aspettavano che Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi ufficializzassero il loro ritorno di fiamma. Ed invece, almeno per il momento, tutto tace. O quasi.

La storia d’amore tra i due ex concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello era giunta (di nuovo) al capolinea lo scorso 27 agosto, quando l’ex tentatrice aveva annunciato la rottura attraverso un comunicato pubblicato su Instagram. Nei giorni successivi hanno iniziato a circolare alcune voci secondo cui l’imprenditore laziale, che si trovava a Bali, avesse già voltato pagina e stesse frequentando un’altra persona. Un pettegolezzo poi smentito nelle ore successive da Deianira Marzano.

Due giorni fa si era parlato di un avvistamento dei due ex gieffini a Torino (poi confermato), ma Greta aveva invitato i fan a credere esclusivamente a ciò che dice lei: “Se posso darvi un consiglio, ascoltate solo quello che esce dal mio profilo e dalla mia bocca, non guardate le notizie in giro, non fatevi film, positivi, negativi… Quando devo darvi e mi sentirò di dovervi dare spiegazioni lo farò nel mio profilo a sarò a farlo io, tutto il resto non lo ascoltate. E un altro consiglio: giudicate di meno, perché è veramente brutto leggere alcuni commenti”. Le parole dell’ex gieffina non avevano però convinto i seguaci della coppia, ed infatti a distanza di circa 24 ore è spuntata la foto che ritrae lei e Sergio insieme.

Nelle ultime ore, Amedeo Venza, esperto di gossip particolarmente vicino alla Rossetti, ha invitato i fan della coppia “a seguire i vostri beniamini”: “Vi state scatenando tra like e commenti! Bene, piccolo spoiler per voi: Sergetti di tutta Italia, continuate a seguire i vostri beniamini. A piccoli passi ritorna il sereno”.

Tuttavia, un video pubblicato questa mattina da Greta ha ulteriormente spiazzato i fan. Mentre fa colazione, infatti, l’ex tentatrice fa un passaggio nel quale dice: “Quando stai bene da sola veramente hai vinto. E’ importante, prendetevi del tempo per voi, anche se siete in coppia. Io sto bene così”. Parole che non sono piaciute ad alcuni utenti, uno dei quali ha scritto ad Alessandro Rosica: “Comunque hai proprio ragione, credo che Greta e Sergio stiano cercando di prendere in giro tutti, compresi i fan. Sono insieme da giorni e giorni, che dovrebbe essere il mesiversario, lei mette la storia e dice ‘Quanto si sta bene da soli’”.

“Non voglio più parlarne – ha commentato l’esperto di gossip -. Hanno preso in giro tutti, anche me. Per me non è una storia e ne sono sempre più convinto. Solo amicizia speciale e quando lui va via si diverte”.