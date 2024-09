Rischia di concludersi prematuramente l’avventura di Francesca Sorrentino come nuova tronista di Uomini e Donne. Ma procediamo con ordine.

Nel corso della registrazione di ieri, giovedì 12 settembre, l’ex volto di Temptation Island ha fatto due esterne durante l’ultima settimana, nessuna delle quali è andata in onda. Il motivo è semplice: con la redazione, la tronista ha ammesso di avere trascorsi giorni difficili tra panico e dubbi. In studio, per raccontare il suo stato d’animo, si è sciolta in lacrime: ha spiegato di non sentirsi a suo agio in questo nuovo ruolo e che teme di non risultare adeguata. Ha raccontato di essersi percepita lontana dagli altri tronisti, apparentemente perfettamente calati in questi nuovi panni. Maria De Filippi l’ha invitata a darsi il tempo necessario per conoscere i suoi corteggiatori prima di tirare le somme.

Intanto, stando a quanto rivelato da Amedeo Venza, Francesca Sorrentino starebbe valutando seriamente di abbandonare il trono. “Trono a rischio per Francesca – ha scritto l’esperto di gossip -! Persone vicine fanno sapere che è molto confusa e attualmente non ha interesse verso alcun tipo di ragazzo”.