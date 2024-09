Ha del clamoroso ciò che è accaduto dopo la reunion di alcuni ex gieffini in occasione della festa di compleanno dello chef Filippo Fusca.

Prima le polemiche su Greta Rossetti (che si sarebbe “nascosta” per non apparire in foto e video della serata), poi le voci su un clima di tensione tra alcuni ex concorrenti del Grande Fratello, ed infine l’inaspettata quanto clamorosa mossa social di Perla Vatiero, che ha smesso di seguire su Instagram Mirko Brunetti e Greta Rossetti.

Ma perché l’influencer originaria di Angri ha unfollowato l’ex fidanzato e l’ex tentatrice? Stando a quanto rivelato da Alessandro Rosica, la decisione di Perla sarebbe dovuta al fatto che ieri sera Mirko e Greta si sarebbero parlati di nascosto. Gli amici della Vatiero avrebbero “fatto la spia” e le avrebbero riportato tutto. “Da qui Perla ha tolto il follow ad entrambi”, ha scritto l’esperto di gossip.

Tensione alla reunion tra ex gieffini

“Ieri sera alla festa l’atmosfera era carica di tensione - ha rivelato Amedeo Venza -. Ad un certo punto, una persona si è allontanata discretamente verso il bagno, attirando l’attenzione di alcuni invitati. Qui ha tentato una chiamata in vivavoce per mettere in contatto due persone coinvolte in una questione delicata, ma la chiamata non è andata a buon fine, forse interrotta intenzionalmente. La situazione ha generato scompiglio tra i presenti, e una persona, identificata come L, ha criticato l’accaduto, commentando che certe cose andrebbero chiarite fuori da una festa, definendo il gesto una scostumatezza".

Poi, l’esperto di gossip ha aggiunto: “Forse non abbiamo raccontato cavolate. Forse siamo sempre credibili perché a noi non ci entra nulla in tasca a raccontare frottole! E lo dimostra il fatto che proprio in queste ore ci sono stati diversi unfollow tra alcuni protagonisti e non della festa”.