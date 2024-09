Nelle ultime ore stanno emergendo alcuni retroscena in merito a ciò che sarebbe accaduto durante la festa di compleanno dello chef Federico Fusca, alla quale hanno partecipati diversi ex concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello.

Al party erano presenti, Mirko Brunetti, Angelica Baraldi, Greta Rossetti, Vittorio Menozzi, Lorenzo Remotti, Anita Olivieri e Marco Fortunati. A quanto pare, sarebbero riemerse vecchie tensione tra alcuni di loro. A rivelarlo è stato Amedeo Venza.

“Ieri sera alla festa l’atmosfera era carica di tensione. Ad un certo punto, una persona si è allontanata discretamente verso il bagno, attirando l’attenzione di alcuni invitati. Qui ha tentato una chiamata in vivavoce per mettere in contatto due persone coinvolte in una questione delicata, ma la chiamata non è andata a buon fine, forse interrotta intenzionalmente. La situazione ha generato scompiglio tra i presenti, e una persona, identificata come L, ha criticato l’accaduto, commentando che certe cose andrebbero chiarite fuori da una festa, definendo il gesto una scostumatezza".

Poi, l’esperto di gossip ha aggiunto: “Forse non abbiamo raccontato cavolate. Forse siamo sempre credibili perché a noi non ci entra nulla in tasca a raccontare frottole! E lo dimostra il fatto che proprio in queste ore ci sono stati diversi unfollow tra alcuni protagonisti e non della festa”.

Al riguardo, non è passato inosservato il fatto che Perla Vatiero, assente alla festa, abbia smesso di seguire su Instagram sia Mirko Brunetti che Greta Rossetti. Inoltre, l’influencer campana ha rimosso dal suo profilo due foto che la ritraevano insieme all’ex fidanzato.

Deianira Marzano ha poi aggiunto: “Dopo la festa, qualcuno del gruppo ha riportato che tutti si sono parlati tra loro, incluse due persone in particolare. Durante la discussione, sembra siano emerse delle vecchie questioni mai risolte, e questo ha portato alla rimozione di alcuni ‘segui’ reciproci sui social. Non solo, ma si dice che uno dei due abbia pubblicato una storia criptica poco dopo, alimentando ancora di più i sospetti che la tensione tra loro non sia affatto finita!”.

E ancora: “Siamo qui a raccontarvi man mano ciò che sappiamo, ma vi chiediamo di capirci se non possiamo fare nomi. Non vogliamo correre rischi, come ad esempio una diffida. Speriamo che possiate comunque accontentarvi di quello che vi raccontiamo, perché siamo certi che alla fine si capisce tutto".