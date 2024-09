Dopo aver ospitato la scorsa settimana Giulia Salemi, oggi Silvia Toffanin ha accolto a Verissimo Pierpaolo Pretelli. L’ex vippone, oltre ad aver parlato del figlio in arrivo dall’influencer italo-iraniana, ha raccontato anche delle due crisi che ha avuto con la compagnia e di come ad un certo punto ha pensato che fosse finita per sempre.

“Io ringrazio l’universo ogni giorno perché sono lucido e mi rendo conto che ho una ragazza generosa, splendida, che dà amore. All’inizio faticavo a capire il suo bisogno di attenzioni. Però lei è sempre così presente, ridiamo spesso, non ci prendiamo sul serio e con lei nulla è monotono. Noi siamo due Peter Pan, non siamo solo fidanzati, ma anche complici e amici. Abbiamo avuto delle difficoltà, ma le abbiamo superate. Una volta cede uno e una volta l’altro. Se c’è amore si supera tutto.

Abbiamo avuto due crisi importanti. In una c’è stato proprio il distacco e io sono sprofondato. Era inevitabile, il distacco doveva esserci, ma quel distacco ci ha fatto soffrire e poi riflettere. Da quel momento mi sono analizzato e questo l’ho fatto stando da solo. Se fossi rimasto accanto a lei non so se ci sarei riuscito. Ho compreso le mie lacune. Lei poi si è presentata con una lettera di dodici pagine con tutto ciò che non la faceva stare bene. Ho avuto paura che finisse definitivamente, avevo il terrore. Quello mi ha fatto ricredere e mi ha dato la forza di riprovarci. Un amore così raro e pure è un peccato buttarlo. Chi ha iniziato a riconquistare? Un po’ tutti e due. Ci siamo ritrovati per lavoro e lì quando ci siamo guardati negli occhi dopo dieci giorni che non ci vedevamo, abbiamo capito che non potevamo più stare lontano”.