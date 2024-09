Sette delle ultime otto edizioni del Grande Fratello erano caratterizzate dalla diretta fino alle 6 del mattino con la ripresa alle 9. Lo scorso anno, però, le cose sono cambiate, e ad annunciarlo era stato Alfonso Signorini durante la prima puntata: “Ci sono i soliti daytime su Canale 5, poi le strisce su La5 e il live su Mediaset Extra. Però vi voglio informare che il live stanotte stacca alle 3 e nelle prossime notti alle 2, per poi tornare alle 9 della mattina. Questa decisione è stata presa per ragioni produttive. Questi al momento sono i nuovi orari, più avanti vi informeremo se ci saranno dei cambiamenti in merito”.

Una decisione che non è stata assolutamente gradita dai telespettatori, soprattutto in virtù del fatto che gli stessi inquilini hanno più volte detto che le confidenze più intime si facevano proprio dopo le 2, quando la diretta veniva interrotta. Lo stesso Mirko Brunetti, durante una diretta su Instagram, aveva rivelato: “Non è che tra noi parliamo solo di notte, però le cose cambiano. Dopo le 2 che spengono le luci è un’atmosfera molto più intima e quindi escono altre situazioni. Ci veniva molto più spontaneo rivelare le nostre cose e parlare sottovoce. Ci piaceva, era più intima come situazione. Era un momento più confidenziale rispetto al giorno”.

Potrebbero, però, esserci buone notizie. Grazie alla guida tv di Mediaset, infatti, alcuni utenti hanno notato che da lunedì 16 settembre, data di inizio della nuova edizione del Grande Fratello, sul canale Mediaset Extra, la diretta del GF è segnata fino alle 5,59 del mattino. A quanto pare, dunque, si dovrebbe tornare ai vecchi orari.