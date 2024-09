Antonino Spinalbese è stato ospite di Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio. L’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip ha parlato della scomparsa di suo padre e del rapporto con Belen Rodriguez. L’hairstylist ha poi rivelato di essere fidanzato con una donna più giovane di lui.

“In passato ho cercato mio padre in molte figure, poi ho capito che non era una cosa giusta. Ho sempre avuto donne più grandi di me, non credo sia un caso. Belen ha undici anni più di me. Adesso non è così, sbagliando si impara. adesso infatti sto con una ragazza più piccola di me.

Belen è lunatica, ma anche io, tutti e due non siamo male. Adesso io ne parlo in maniera divertente e ci rido e ci scherzo su, ma in passato non è stato divertente per nulla. Purtroppo ancora ora ogni settimana andiamo d’accordo, altre volte non andiamo per nulla d’accordo. Delle volte inizia lei, altre volte io. E infatti andiamo avanti così su e giù”.

Antonino Spinalbese sulla scomparsa del padre

“La scomparsa di mio papà devo dire che è stata durissima. Mio padre si è tolto la vita, non l’ho mai davvero accettato. Una figura così importante di un uomo possente se n’è andata. C’era sofferenza dietro a quel gesto, che deriva da molti aiuti che a volte gli uomini non chiedono. Dopo quel suo gesto la mia vita è cambiata. Ho dovuto fare delle scelte. Ho cercato la felicità e ho capito che dovevo essere più vero possibile. Ho cercato la figura paterna in diverse persone e mi ha fatto sbagliare molto”.