Domani, lunedì 16 settembre, debutta in prima serata su Canale 5 la nuova edizione del Grande Fratello.

Giuseppe Garibaldi, tra i protagonisti della passata edizione, sperava di ricoprire un ruolo nel reality show condotto da Alfonso Singorini. Nei mesi scorsi, infatti, Endemol Shine Italy, si era affidata all’ex gieffino calabrese per i casting itineranti. Sembrava il preludio di una nuova esperienza in tv per Giuseppe, ma le cose non sono andate così.

“Mi avrebbe fatto piacere partecipare, ma per ora non ci sono ruoli adatti a me – ha dichiarato Giuseppe a lacnews24.it -. Però, non mi demoralizzo, in futuro non si sa mai. Mi sto muovendo anche su altri fronti, vorrei seguire corsi formativi e avere la possibilità di esprimermi nel difficile mondo dello spettacolo”.

Nella nuova edizione del Grande Fratello ci sarò anche Beatrice Luzzi, che vestirà i panni di opinionista al fianco di Cesara Buonamici. Al riguardo, Garibaldi ha detto: “Sono molto contento per Beatrice. Sono sicuro che si farà valere. È un ruolo che le si addice, perché ha una grande capacità empatica di leggere le persone. Sarà sicuramente un’ottima opinionista”.