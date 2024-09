Il conto alla rovescia è ormai terminato. Domani, lunedì 16 settembre, debutterà in prima serata su Canale 5 la nuova edizione del Grande Fratello.

Tra i nuovi concorrenti c’è anche Lino Giuliano, discusso ex volto di Temptation Island, finito nella bufera per aver rivolto insulti omofobi nei confronti del tiktoker napoletano Enzo Bambolina. In merito alla questione è intervenuta anche Beatrice Luzzi, nuova opinionista del reality show condotto da Alfonso Signorini, nel corso della sua ospitata a Verissimo: “Credo faccia parte del suo personaggio quel commento, nel momento in cui arruoli Lino sai già a cosa vai in contro. Ha sbagliato anche chi ha fatto la domanda, è stata una mancanza di privacy qualora fosse vero o diffamazione qualora sia falso. Il commento di Lino è stato all’altezza di chi ha fatto la domanda”.

Domani sera scopriremo se Lino entrerà nella Casa o se gli autori decideranno di squalificarlo ancor prima del suo ingresso. In attesa di scoprire quale sarà il destino del barbiere napoletano, quest’ultimo ha dichiarato: “Indipendentemente dalla scelta del reality, voglio che voi sappiate che non sono omofobo. Per il resto lascerò che sia il destino a decidere”.