Ciò che sarebbe accaduto alla festa di compleanno dello chef Federico Fusca ha creato malumori e lasciato strascichi tra alcuni ex concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello.

Nella giornata di ieri, Deianira Marzano ha svelato nuovi retroscena si quanto è successo tra un’ex coppia: “Prima sembrava esserci una sorta di quieto vivere, ma da ieri è cambiato tutto”. Sebbene l’esperta di gossip non abbia fatto nomi, il riferimento è a Mirko Brunetti e Perla Vatiero.

"Sono successe delle cose interessanti. A quanto pare c'è stato un blocco totale, non solo su WhatsApp ma anche a livello telefonico. Prima sembrava esserci una sorta di quieto vivere, ma da ieri è cambiato tutto. Nessuno dei due sembra più voler sapere come sta l'altro. La situazione sembra essersi raffreddata al punto che non ci sono più messaggi o chiamate per chiedere un semplice 'come stai'. C'è stato un taglio netto”, ha rivelato Deianira.

A far scoppiare il putiferio sarebbe stata una conversazione "segreta" tra Mirko Brunetti e Greta Rossetti. Alla festa, i due ex fidanzati ne avrebbero approfittato per chiarire alcune questioni ancora in sospeso legate alla loro precedente relazione. Chi era presente pare lo abbia riferito a Perla Vatiero, che non era presente al party. Da qui, a distanza di alcune ore, è arrivato il gesto eclatante dell’influencer campana, che ha smesso di seguire su Instagram l’imprenditore rietino e l’ex tentatrice. In seguito, anche quest'ultima ha unfollowato Perla.