Durante il collegamento pre-puntata del Grande Fratello con Pomeriggio 5, Beatrice Luzzi è tornata, seppur brevemente, a parlare della sua avventura nella Casa più spiata d’Italia e degli attacchi subiti dagli ex coinquilini.

“Ma chi come me ha trattenuto tutte le ingiurie e cattiverie senza rispondere a tono”. Alfonso Signorini e Cesara Buonamici hanno esclamato “Ancora?”, mentre Myrta Merlino ha replicato dicendo: “Non fare la vittima che Stefania Orlando poi ti comincia a criticare”.

Proprio in merito alla critica mossa dall’ex vippona, la Luzzi ha commentato: “Da quello che so io Stefania mi aveva molto appoggiato, forse fa un po’ comodo cambiare registro ogni tanto. Lei dava un parere su come ero stata in casa, ha cambiato l’interpretazione di sé stessa”.

Lo scorso lunedì, durante Pomeriggio 5, Stefania Orlando aveva detto la sua in merito al ruolo di Beatrice Luzzi come opinionista del Grande Fratello. “Se ci paragonano spesso? Forse anche per un fatto anagrafico, ma alla fine noi siamo molto diverse perché lei ha un carattere più duro e gioca molto sul vittimismo. Io invece cerco di essere accomodante e cerco sempre un confronto. Non amo essere vittima…”.

Affermazioni, quelle dell’ex vippona, che vanno in netta contrapposizione con quelle pronunciate alcuni mesi fa, quando Beatrice era una delle protagoniste assolute del GF. Ecco cosa aveva dichiarato la Orlando: “A me Beatrice piace molto. Ho visto l’altra diatriba con l’altra concorrente, Rosy. Devo dire che la Luzzi ne esce totalmente vincitrice”.