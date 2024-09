Prima di pubblicare la versione di Chiara che stiamo ascoltando, sul canale YouTube di Tony Effe è finita per errore la demo della canzone, che è rimasta online solo per pochissimi minuti.

Nella versione demo del dissing, infatti, l’audio di Chiara Ferragni è caricato con la sua voce naturale (mentre nella versione ufficiale la voce è distorta), e la rima su Leone, primogenito dell’imprenditrice digitale e di Fedez, è diversa. Nella versione ufficiale, il trapper romano dice: “Stai tranquillo non assomigli a tuo figlio, l’hai chiamato Leone ma sei un coniglio”, mentre nella versione demo la rima sembrerebbe non rivolgersi esclusivamente a Fedez, ma anche al figlio: “La vita è corta devi stare tranquillo, tale padre tale figlio: non dovevi chiamarlo Leone, ma coniglio”.

Evidentemente, l’audio in cui si distingue chiaramente la voce di Chiara Ferragni non era previsto. Forse è proprio che questa ragione che l’influencer si è indispettiva e ha pubblicato su Instagram uno sfogo nel quale diceva di lasciare in pace lei e i suoi figli.