Le ultime notizie circa un riavvicinamento tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano risalgono allo scorso agosto, quando i due ex concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip furono paparazzati dal settimanale Chi in un parco a Milano mentre erano insieme a Céline Blue. Sull’altalena, sulle giostre e poi sulla strada verso casa. Il noto magazine non ha dubbi: "Per il bene della piccola Celine Blue, il frutto del loro amore nato a maggio 2023, i due non hanno mai interrotto definitivamente i rapporti. Ridono, scherzano e si fermano poi al parco per far giocare la loro bimba", scriveva il settimanale, che parlò di una “complicità ritrovata”.

Di recente, Francesco Vescio, noto al gossip per aver espresso dubbi sulla veridicità del fidanzamento tra Fabio Mascaro e Sara El Moudden, volti della nuova edizione di Temptation Island (lei ha scoperto il tradimento di lui in diretta), ha fatto una rivelazione su Alessandro: “Mi sono arrivati una marea di screen su Basciano che è stato a Mykonos con delle ragazze… Allora, lui è stato con una ragazza che si chiama Noemi, ve lo dico altrimenti non la finite più. E’ stato con questa ragazza, ma sono cose da vacanza, poi è finita lì […] Sono ragazzi single, possono fare quello che vogliono, quindi è inutile che insultate lui o le ragazze. Ora vi sto dicendo la verità, così la finite e chiudete questa storia”.

Tuttavia per Amedeo Venza, esperto di gossip e amico dell’ex coppia, non ci sarebbe nessun movimento in corso: "Nessuna notizia sui Basciagoni è vera. Nessun flirt esterno recente! Niente di niente! Non credete alle chiacchiere”.

Intanto, una storia criptica pubblicata da Basciano su Instagram non è passata inosservata. “Con l’eliminazione del diritto del più forte si è introdotto il diritto del più furbo… Bravi, perfetti, casa e chiesa insomma…”, ha scritto il dj ligure. Interpellata al riguardo da un utente, che le ha chiesto a chi si riferisse l’ex vippone, Deianira Marzano ha ipotizzato che possa trattarsi proprio di Sophie.