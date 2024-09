Nonostante la loro storia d’amore sia finita da oltre un mese, e lei ha smesso di seguirlo su Instagram in seguito alle voci su una presunta conversazione segreta con Greta Rossetti, non si arrestano i rumor circa un possibile riavvicinamento tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero.

Al riguardo, nelle ultime ore è arrivata una nuova segnalazione ad Amedeo Venza, nella quale si parla di un incontro tra l’influencer campana e l’imprenditore rietino nei pressi della casa di Milano nella quale l’ex gieffina si è trasferita di recente. Tuttavia, non esiste alcuna prova tangibile del rendez-vous tra i due ex concorrenti del Grande Fratello.

“Mia cugina ha visto Perla e Mirko che parlavano in auto, probabilmente vicino alla nuova casa di lei. Non posso inviarti le foto perché mia cugina me l’ha mandata su WhatsApp e non ho potuto fare lo screenshoot. Ti assicuro che non seguo direttamente la questione, quindi non ho alcun interesse personale, ma seguo te e vedo che ricevi spesso gossip. Se riesco a convincere mia cugina, ti mando la foto questa sera. Ci tengo a precisare che condivido queste informazioni solo per tenerti al corrente, senza alcun coinvolgimento personale o intento di trarre beneficio”.

Quel che è certo, è che in questi giorni Mirko e Perla si trovano entrambi a Milano per la settimana della moda, tuttavia, al netto delle continue voci, non esiste alcuna prova che i due si siano realmente incontrati.