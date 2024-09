Dopo essere finita nel mirino dei fan di Mirko Brunetti e Perla Vatiero in seguito ad alcune dichiarazioni sulla loro rottura, nelle ultime ore si è abbattuta una nuova bufera su Letizia Petris e, nello specifico, anche sul fidanzato Paolo Masella.

Nella giornata di ieri, il macellaio romano ha pubblicato tra le sue Instagram stories un volantino che promuove un raduno dei loro fan, i cosiddetti Paoleti. A scatenare la polemica, però, è il fatto che nella locandina in questione si parli di metodi di pagamento per partecipare all'incontro (la quota d'iscrizione è di 35 euro). Sui social in molti hanno attaccato la coppia nata durante l'ultima edizione del Grande Fratello, accusandola di essersi montata la testa e di fingere umiltà quando in realtà chiedono soldi ai fan per trascorrere del tempo con loro.

Paolo Masella, però, poche ore dopo, è intervenuto sui social, rilasciando un comunicato in cui nega con forza che lui e Letizia abbiano chiesto soldi ai fan per poterli incontrare. Eppure la locandina parla chiaro, con tanto di quota e di istruzioni per il pagamento. Si tratta dunque di un errore di comunicazione? Di solito, quando ci sono eventi o raduni, c'è da versare una quota al locale in cui si svolgono. E’ dunque ipotizzabile che la quota che viene versata serva per il fitto della location.

Le parole di Paolo Masella

“Ragazzi, raramente rispondo a supposizioni, solitamente lascio correre e ignoro affermazioni che lasciano il tempo che trovano, ma stavolta vi rispondo! Non per chissà quale motivo eh, per me potete pensare quello che volete, ho la coscienza super limpida, però pensare che io e Lety ci potremmo far pagare per un evento che coinvolge persone che hanno il piacere di stare con noi, ci fanno pensierini stupendi e ci riempiono d’affetto è davvero surreale […] Noi abbiamo una vita, un lavoro e i nostri affari che ci bastano e avanzano, non ho mai mangiato sulle spalle di nessuno, se non sulle mie! Detto ciò pensate un po’ il cazzo che vi pare!”.