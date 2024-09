Nella Casa del Grande Fratello, per il momento, regna ancora il sereno, ma nelle ultime ore si sono già iniziati a formare i primi gruppetti e stanno nascendo le prime simpatie e antipatie.

Ieri pomeriggio, Ilaria Clemente e Lorenzo Spolverato si sono appartati per parlare di alcuni coinquilini. In particolare, i due gieffini hanno criticato Tommaso Franchi, che è quello con cui hanno maggiore difficoltà ad approcciarsi. La colpa dell’idraulico toscano sarebbe quella di dedicare eccessivamente tempo alla sua alimentazione e agli allenamenti.

“Io voglio essere naturale e farmi trasportare. Stacco un po’ da quello che faccio tutto l’anno, ok allenarsi, ma senza esagerare – ha detto Lorenzo -. Non dico che non va fatto, ci si deve allenare, ma in un contesto così bisogna lasciarsi andare. Invece c’è chi si allena sempre. Anche perché se ti focalizzi su quello perdi altre situazioni. Io ad esempio parlo con te, con altri e so già qualcosa, vivo dei momenti emotivi. Con Tommy non so se è perché è piccolino, ha tutti i suoi schemi. Ad esempio ripete che quando mangia non parla, che quando la mattina si sveglia si isola e non parla. Poi ha la sua alimentazione e i suoi allenamenti, ma con queste cose è più difficile. Lui è del 2001 magari è per quello”.

Ilaria ha subito concordato con Lorenzo: “Sono d’accordo. Ed è bello che dai la priorità a creare rapporti. Quello è lo scopo di tutto questo. Con le ragazze ho dei bei rapporti, tra i ragazzi quello con cui al momento sento che posso avere un legame più bello sei tu e Luca. Con Tommaso non voglio dire che il rapporto è freddo, però è diverso. Comunque sì, con lui devo dire che è più difficile”.

Insomma, nulla di particolarmente rilevante, ma su X (ex Twitter) gli utenti sono convinti che Tommaso verrà nominato dal resto del gruppo.