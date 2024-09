A distanza di 48 dall’ingresso dei nuovi concorrenti nella Casa del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato ha già iniziato ad aprirsi e a svelare alcuni segreti.

Ieri mattina, mentre era a tavola con Enzo Paolo Turchi e Tommaso Franchi, il modello milanese ha confessato di non indossare le mutande: “Ho questa cosa mia molto privata. Io non uso le mutande, mai usate davvero. Pantaloncini senza mutande, dormo senza nulla, non le ho, sono contro le mutande. Voglio sentirmi libero e non le uso per quello”.

Ma non è tutto, perché Lorenzo ha anche confidato a Shaila Gatta di avere un problema con il suo fisico. Mentre gli uomini della Casa si stavano allenando, l’ex velina di Striscia la Notizia ha fatto una distinzione, affermando che gli unici sportivi sono Javier Martinez, Luca Giglioli e Tommaso Franchi. Le parole di Shaila hanno però mandato in tilt Lorenzo, che ha ammesso di esserci rimasto male.

“Io metto la passione anche nello sport. Se ci guadagno ed è un lavoro? No. Però tu hai dato dello sportivo anche a Tommy e lui come me non ci guadagna! Non è che mi sono offeso, però ci sono rimasto un po’ male. Questa è stata una sensazione di inferiorità. Volevo parlarti di questa mia fragilità e insicurezza. Però con te voglio essere chiaro e dire tutto, mi va di dirti le cose per come stanno. Di base sono trasparente e non tengo dentro, ma in questo in particolare. Io ci sono rimasto male, anche perché ti ho fatto una confessione. Poco prima ti avevo detto quella cosa. Ti ho detto che ho quel problema con il mio fisico. Non voglio dare l’idea di essere permaloso, però voglio essere onesto”.