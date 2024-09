Sebbene si siano lasciati da oltre un mese, e lei abbia smesso di seguirlo sui social dopo aver scoperto di una presunta chiacchierata segreta con Greta Rossetti, i fan non smettono di sperare in un ritorno di fiamma tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Secondo i beninformati, infatti, i due ex concorrenti della passata edizione del Grande Fratello sarebbero costantemente in contatto nel tentativo di provare a ricucire il loro rapporto.

Nelle ultime ore, c’è anche chi ha ipotizzato un rendez-vous a Milano. L’influencer campana, infatti, la scorsa settimana si è trasferita nel capoluogo meneghino, e proprio ieri l’ex fidanzato ha raggiunto la città lombarda. In realtà, la presenza di Mirko era dovuta esclusivamente a questioni di natura familiare (si è laureata sua cugina) e, al momento, non ci sono prove di un incontro con Perla che, invece, si trova in compagnia dell’ex coinquilina e amica Letizia Petris. Ieri sera, le due ex gieffine hanno partecipato ad un evento nel corso del quale hanno anche incontrato Daniele Dal Moro, discusso ex fidanzato di Oriana Marzoli.

E Mirko? L’imprenditore rietino è stato avvistato all’interno di una discoteca in compagnia di alcune ragazze. Secondo Alessandro Rosica “a fine serata sono andati via insieme”, mentre in una segnalazione arrivata ad Amedeo Venza, le due ragazze in questione sarebbero le cugine dell’ex gieffino.