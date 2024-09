Nonostante siano trascorse poco più di 24 ore dall’ingresso dei nuovi inquilini nella Casa del Grande Fratello, sui social gli shippers sono già al lavoro. Osservando con attenzione i concorrenti, in molti hanno infatti notato una certa complicità tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Nella giornata di ieri, i due hanno parlato a lungo ed hanno ammesso di aver sentito “un’affinità inspiegabile”.

Alcune clip mostrano addirittura l’ex velina di Striscia la Notizia in lacrime, mentre si apre con il modello. "Non ti ho mai visto. Io sono a Milano da tanti anni”, ha dichiarato la ballerina, mentre lui ha ammesso di averla vista in tv, ma di non essersi informato su di lei perché vorrebbe scoprire qualcosa in più dal vivo. La chimica tra i due, comunque, è parsa fin da subito evidente. Lorenzo ha riempito Shaila di complimenti e ha anche rivelato di aver percepito una forte affinità.

Dal canto suo, pure la ballerina si è esposta parecchio con il coinquilino. Ha confermato a Lorenzo di aver notato un certo feeling tra di loro, come se qualcosa li stesse avvicinando inspiegabilmente. E anche gli utenti sui social sembrano essere sulla stessa lunghezza d’onda: "Shaila già punta alla ship? Vecchia volpona", ha commentato un’utente. E ancora: "Shaila riprenditi subito”, “Qualcuno ti ha fatto scuola di come ti devi comportare”.

Insomma, l’attrazione tra i due gieffini appare piuttosto evidente, e sbilanciarsi al riguardo è stato lo stesso Lorenzo durante una conversazione notturna con Ilaria Clemente. Il modello ha infatti confessato alla coinquilina di essere particolarmente interessato a Shaila. Non ci resta che attendere per scoprire se e come evolverà il rapporto tra i due.