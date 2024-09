Non si fermano le voci circa un presunto riavvicinamento tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti dopo la rottura dello scorso agosto.

Secondo i beninformati, i due ex concorrenti della passata edizione del Grande Fratello, nonostante le abbia smesso di seguirlo su Instagram in seguito alle voci di una chiacchierata “segreta” con Greta Rossetti alla festa di compleanno dello chef Federico Fusca, l’influencer campana e l’imprenditore rietino sarebbero costantemente in contatto. Ieri, ad un certo punto, ha iniziato a circolare anche la voce secondo cui Mirko avrebbe chiesto a Letizia Petris di riferire un suo messaggio a Perla. La fotografa romagnola, infatti, ha raggiunto Milano in occasione della Fashion Week e soggiorna proprio nell’appartamento nel quale la Vatiero si è trasferita di recente.

“Le ultime voci sono davvero intriganti: la figura misteriosa è finalmente giunta a Milano con una missiva verbale. Si dice che il contenuto possa includere una proposta inaspettata per convincere qualcuno a tornare sui propri passi, forse persino con un anello come segno di pace e riconciliazione”, hanno scritto Deianira Marzano e Amedeo Venza.

Intanto, ieri sera le due ex gieffine hanno partecipato ad un evento per un noto marchio di sigarette elettroniche. E proprio qui che è avvenuto un incontro tra Perla e Daniele Dal Moro, discusso ex fidanzato di Oriana Marzoli, nonché ex concorrente della settima edizione del Gf Vip, dalla quale è stato squalificato. A quanto pare, i due hanno anche iniziato a seguirsi su Instagram, e l’ex gieffina ha piazzato dei like ad alcune foto dell’imprenditore veneto. Un dettaglio che non è passato inosservato, e che non sembra essere stato particolarmente apprezzato da alcuni fan di Mirko e Perla. “Daniele li ha sempre definiti una coppia fake a lei e Mirko. Ora ti ci fai foto e scambi il segui su IG. Senza parole”, ha commentato un utente.

Durante la venticinquesima puntata della passata edizione Grande Fratello, Mirko Brunetti ha dovuto abbandonare la Casa. Ad assistere alla diretta c’era anche Daniele Dal Moro, che ha detto la sua sul triangolo con protagonisti l’imprenditore rietino, Perla Vatiero e Greta Rossetti: “Oltre al fatto che mi sto rompendo le pa**e è neanche ve lo spiego, io non capisco… ma ti piace questa o ti piace quell’altra”. Ma non è finita qui, perché il veneto ha continuato a prendere in giro Mirko, tirando una bordata all’intero cast: “Il più pulito c’ha la rogna”.