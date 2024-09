Non sono passate neanche 24 ore dal suo ingresso nella Casa del Grande Fratello che Enzo Paolo Turchi si è lasciato già andare ad un commento spiacevole nei confronti di Marco Garofalo, coreografo scomparso nel 2018 dopo una lunga malattia.

Garofalo ha iniziato a studiare danza all’età di 21 proprio nella scuola di Turchi e, proprio grazie a lui, Enzo Paolo ha poi lavorato per Raffaella Carrà, e dalla fine degli anni ’80 in poi è diventato a tutti gli effetti un coreografo televisivo. Tuttavia, Enzo Paolo Turchi, durante una conversazione con Shaila Gatta, ha sottolineato che Marco Garofalo “faceva le pulizie a casa sua”, e che non è mai stato un grande ballerino a causa di alcune vicissitudini fisiche.

“Marco Garofalo? Non era un grande ballerino perché aveva dei problemi fisici, ha fatto il mio assistente. Lui mi dava una mano a casa e mi faceva delle cose a casa tipo le pulizie, queste cose qua”. Una conversazione tagliata, perché la regia ha ovviamente cambiato inquadratura quando si è accorta dell’argomento affrontato.

Il video è comunque diventato virale sui social, ed è stato anche visto da Marco Salvati, storico autore che ad oggi lavora per Mediaset, che ha così commentato: “Marco è stato un grande coreografo, cosa che Enzo Paolo non è stato. Ricordarlo così mi sembra irrispettoso”.