Hanno scatenato tantissime polemiche le parole di Letizia Petris in merito alla fine della storia d’amore tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti. La fotografa romagnola, ex concorrente della passata edizione del Grande Fratello, si è esposta ai microfoni di SuperGuidaTv sulla rottura tra l’influencer campana e l’imprenditore rietino.

“Io immaginavo che sarebbe successo per il semplice fatto che Perla è l’amica più importante che ho portato fuori la casa del Grande Fratello. In questi mesi ci siamo sentite e cercavo di darle dei consigli. Penso che sia stata una scelta giusta ad oggi, in futuro chissà. Temptation Island? No, siamo gelosi”.

Le parole dell’ex gieffina hanno però fatto infuriare i fan di Perla e Mirko, che sui social hanno pesantemente attaccato la fotografa romagnola, invitandola a non intromettersi in questioni che non le competono. A quel punto, Letizia ha deciso di rispondere attraverso una storia su Instagram, chiarendo alcuni aspetti relativi a quanto da lei affermato.

Nel frattempo, la fidanzata di Paolo Masella ha raggiunto Milano per degli impegni di lavoro, e durante la sua permanenza soggiornerà proprio a casa della Vatiero, che si è trasferita da alcuni giorni nel capoluogo meneghino. Proprio al riguardo, Deianira Marzano e Amedeo Venza hanno pubblicato sui rispettivi profili Instagram una sorta di narrazione (senza fare nomi) che, però, sembra riferirsi proprio a Perla, Mirko, Letizia e ad una quarta figura misteriosa (Greta Rossetti?). In sostanza, Brunetti avrebbe scritto una lettera alla sua ex fidanzata, e la Petris avrebbe il compito di consegnargliela.

“Le ultime voci sono davvero intriganti: la figura misteriosa è finalmente giunta a Milano con una missiva verbale. Si dice che il contenuto possa includere una proposta inaspettata per convincere qualcuno a tornare sui propri passi, forse persino con un anello come segno di pace e riconciliazione.

Ma non è finita qui! Oltre a mettere i bastoni tra le ruote a questa delicata ambasciata, i terzi incomodi questa settimana si divertiranno a parlare male di una terza ragazza, da poco tornata single. Il drama si infittisce, e ora ci chiediamo tutti: riuscirà la lettera a portare l’effetto sperato, o sarà sabotata da chi trama nell’ombra? E chi sarà la prossima vittima dei loro pettegolezzi? Restate sintonizzati! Vi diremo cosa porta l’ambasciatrice!”.