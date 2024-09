In occasione dell’inaugurazione della nuova macelleria di Paolo Masella, Letizia Petris ha parlato ai microfoni di SuperGuidaTv della fine della storia d’amore tra Perla Vatiero – sua grande amica – e Mirko Brunetti.

“Io immaginavo che sarebbe successo per il semplice fatto che Perla è l’amica più importante che ho portato fuori la casa del Grande Fratello. In questi mesi ci siamo sentite e cercavo di darle dei consigli. Penso che sia stata una scelta giusta ad oggi, in futuro chissà. Temptation Island? No, siamo gelosi”.

Le parole dell’ex concorrente del Grande Fratello hanno però fatto infuriare i fan di Perla e Mirko, che sui social hanno pesantemente attaccato la fotografa romagnola, invitandola a non intromettersi in questioni che non le competono. A quel punto, Letizia ha deciso di rispondere attraverso una storia su Instagram.

Le parole di Letizia Petris

“Come sempre le cose futili vanno in priorità alle cose belle della vita, dunque mi trovo in dovere di parlare. Dopo un meraviglioso evento alla base della forza di volontà di due giovani ragazzi, che tirandosi su le maniche hanno realizzato il loro sogno, il pubblico, tutto, si è soffermato su una frase completamente fraintesa come spesso accade, di una breve intervista. Ciò mi rattrista molto.

Ci tengo dunque solo a dire che se ascoltate attentamente le mie tre parole non dico assolutamente ciò che avete inteso. Ma semplicemente che ad oggi penso che questi due ragazzi debbano prendere aria e ritrovare il loro equilibrio, in futuro chissà. Inoltre aggiungo che il mio ‘immaginavo’ era riferito solo ed esclusivamente al fatto che parlo quotidianamente con la diretta interessata e dopo l’accaduto l’ho chiamata per sapere come stesse, e mi ha raccontato come tutte le amiche fanno”.