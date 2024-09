Non sembrano volersi arrestare i rumor circa un presunto riavvicinamento tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero. I due ex concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello hanno annunciato la rottura lo scorso agosto, ma i numerosissimi fan della coppia sono sicuri che presto ci sarà un ritorno di fiamma.

Sebbene l’influencer originaria di Angri abbia smesso di seguire su Instagram l’ex fidanzato in seguito ai rumor su una conversazione “segreta” tra quest’ultimo e la sua ex Greta Rossetti alla festa di compleanno dello chef Federico Fusca, secondo le ultime indiscrezioni i due starebbero continuando a mantenere i contatti. A rivelarlo è stata Deianira Marzano.

“Si stanno diffondendo voci su un presunto riavvicinamento tra Mirko e Perla. Una cosa è certa: lei aveva programmato una vacanza con un’amica, ma ha annullato tutto perché la situazione con Mirko era troppo recente. Tra blocchi e sblocchi e i messaggi fake che circolano su Instagram, una cosa è chiara: si sentono ancora. Nonostante tutto il caos generato dalle voci e dai gesti sui social, c’è ancora comunicazione tra loro, il che lascia pensare che la situazione sia tutt’altro che conclusa. Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi”.

La stessa Deianira ha poi pubblicato la segnalazione di un’utente: “Ciao Deia, mia sorella oggi a Milano mentre tornava a casa ha incontrato Perla, e sapendo la mia fissa per lei e Mirko le ha chiesto come vanno le cose, e lei le ha risposto ‘tranquille, ci sentiamo, l’amore non può finire così’”.

Intanto, nelle ultime ore è emerso un nuovo retroscena che se confermato avrebbe del clamoroso. Stando a quanto rivelato da Amedeo Venza (che però ha coperto i nomi), Mirko sarebbe già a Milano in occasione della Fashion Week, e stasera dovrebbe dormire proprio nell’appartamento che Perla ha di recente preso in affitto.

E’ bene sottolineare, però, che al momento si tratta esclusivamente di una voce, e che non esiste nessuna conferma al riguardo.