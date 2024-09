Durante la prima puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, lunedì 16 settembre, ha fatto il suo ingresso nella Casa anche Yulia Bruschi. Toscana di origini cubane, non è esattamente una “Nip”, infatti in passato ha partecipato come tentatrice a Temptation Island e al reality Love Island, dove ha trovato l’amore.

La gieffina ha conosciuto Manuel Pirelli, e i due sono usciti insieme da programma. Una volta tornata alla sua vita di tutti i giorni, Yulia ha scritto sui social: “Per me è stata un’esperienza unica e fantastica. Ad oggi posso dire di sentirmi cambiata, soddisfatta e orgogliosa di me stessa. Mi sono emozionata, ho pianto ho riso mi sono sentita viva! Ho riscoperto dei lati di me che non pensavo di avere. Mi sono vissuta a pieno tutto ciò che poteva riservarmi questa magnifica esperienza. Ho avuto modo di lavorare su me stessa, sulla mia estrema forza ma anche sulle mie fragilità. Ho incontrato una persona molto speciale, con cui ho vissuto degli attimi bellissimi. Ed ho anche avuto il piacere di circondarmi di persone uniche che faranno sempre parte del mio cuoricino. Rifarei tutto senza alcun dubbio. Voglio ringraziare con il cuore in mano le persone che dal primo momento mi hanno seguita, con estrema professionalità ma anche con estrema sincerità e amore! Voglio ringraziare anche le tantissime persone che mi hanno sostenuta e continuano tutt’ora a sostenermi”.

Tuttavia, la storia d’amore tra i due è durata pochissimo, e lui, circa un anno e mezzo fa, ha fatto anche coming out. Adesso, Manuel è fidanzato con Alex Migliorini, ex tronista di Uomini e Donne, e presto i due convoleranno a nozze.