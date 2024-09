Lino Giuliano è stato escluso dal cast del Grande Fratello. Ad annunciarlo è stato Alfonso Signorini durante la puntata di debutto del reality show. Il barbiere napoletano è stato squalificato dopo gli insulti omofobi rivolti al tiktoker napoletano Enzo Bambolina.

“Qualche giorno fa ha pubblicato un commento omofobo. Lino ha subito ritrattato e si è scusato pubblicamente, facendolo con rammarico che tutti hanno visto come sincero – ha detto il conduttore -. Questo genere di linguaggio e contenuti, che offendono la comunità gay e tutti coloro di buon senso, va in una direzione opposta alla mia e quella di Mediaset. Per questo non entrerà nella casa del Grande Fratello”.

La reazione di Lino Giuliano

“Sono profondamente dispiaciuto per la decisione presa dal Grande Fratello. Ci tengo a sottolineare che non sono omofobo; è vero, ho fatto un commento inopportuno. Ma è altrettanto vero che mi sono scusato immediatamente, perché attiene ad un momento stupido ed ho scritto cose che non mi corrispondono. Capita a tutti di dire cose sbagliate e può capitare ancora in futuro, ma non è capitato solo a me. L’importante è rendersene conto e scusarsi, come ho fatto io spero che tutti possano comprendere che quel commento apparteneva ad un momento e non ad una mia realtà”.

E ancora: “L’esclusione dal Grande Fratello è stata per me un colpo duro. Dopo essermi scusato speravo in maggiore comprensione, anche considerando la mia età. I social a volte bisogna saperli usare ma nessuno ti insegna realmente come usarli nel modo giusto. Alla mia età i social spesso sono un mezzo per giocare, scherzare e fare commenti che appartengono a un momento e non ad una realtà. Ho capito questo e ora starò più attento in futuro. Per migliorare me stesso.

Contavo molto su questa partecipazione. Ho rinunciato a tutti i miei impegni personali e lavorativi e ora mi trovo in una situazione difficile. Questa era una grande opportunità per me, per dimostrare chi sono veramente e soprattutto che non sono omofobo”.