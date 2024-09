Ieri, domenica 15 settembre, l’ex gieffino Paolo Masella e sua sorella Chantal hanno aperto la nuova macelleria a Roma. Tantissime le persone presenti all’inaugurazione, e tra queste anche diversi ex concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello: Mirko Brunetti, Angelica Baraldi, Massimiliano Varrese, Anita Olivieri, Marco Fortunati e, ovviamente Letizia Petris, fidanzata dal macellaio romano. A far rumore è stata però l’assenza di Perla Vatiero, grande amica di Paolo e soprattutto di Letizia, che questo fine settimana ha lasciato Angri per trasferirsi a Milano.

L’influencer campana è tornata al centro del chiacchiericcio dopo che ha smesso di seguire su Instagram l’ormai ex fidanzato e Greta Rossetti. Il motivo? Durante la festa di compleanno dello chef Federico Fusca, l’imprenditore rietino e l’ex tentatrice ne avrebbero approfittato per chiarire alcune questioni ancora in sospeso legate alla loro precedente relazione. Chi era presente pare lo abbia riferito alla Vatiero, che non era presente al party. Da qui, a distanza di alcune ore, è arrivato il gesto eclatante dell’influencer campana, che ha smesso di seguire su Instagram Mirko e Greta. In seguito, anche quest'ultima ha unfollowato Perla.

Tuttavia, la reazione “di pancia” della Vatiero non precluderebbe ad un riavvicinamento con Brunetti. A rivelarlo è stato Alessandro Rosica su Instagram: “Mirko all’inaugurazione della macelleria di Masella. Ho parlato con degli ex gieffini, sembrava affranto e triste. Oltretutto mi hanno confermato che si sta risentendo con Perla, anche se i due sono ancora molto freddi. A questo punto non è più da escludere un loro ritorno”.