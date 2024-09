Nella giornata di ieri, Paolo Masella, ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello, ha inaugurato la nuova macelleria “Fratelli Masella”, avviata a Roma insieme a sua sorella Chantal.

“Dopo il Grande Fratello sono tornato a lavorare. I soldi non crescono sugli alberi, devo lavorare”, aveva detto l’ex gieffino. Ieri, domenica 15 settembre, Paolo ha realizzato il suo sogno e ha ufficialmente aperto la sua nuova attività commerciale.

L’inaugurazione è stata un vero e proprio successo. Tantissime le persone accorse all’apertura della macelleria, tra cui anche diversi ex concorrenti del GF. Erano infatti presenti Mirko Brunetti, Angelica Baraldi, Massimiliano Varrese, Marco Fortunati e Anita Olivieri. C’era ovviamente anche Letizia Petris, fidanzata di Paolo. La storia d’amore tra la fotografa romagnola e il macellaio è nata proprio tra le mura della Casa di Cinecittà, e prosegue tutt’ora a gonfie vele.

Ieri sera, dopo l’inaugurazione, Letizia ha fatto una dolce dedica al fidanzato: “Siamo stanchi morti, stanchezza fisica e mentale alle stelle. Volevo dire che sono immensamente fiera del mio compagno e di Chantal, per aver messo le basi per realizzare il loro sogno… Ci vuole coraggio, tanta paura e insicurezza, ma tanta fierezza e felicità nel vedere poi che un qualcosa per cui hai lottato sta diventando reale. Proud of you. Intanto grazie a voi, perché alla fine siamo riusciti a vedervi e abbracciarvi, e per me è sempre un immenso piacere stare in vostra compagnia!”.