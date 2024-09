Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono stati ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo. I neo sposini hanno raccontato la felicità che hanno provato il giorno del loro matrimonio, che è stato celebrato in Toscana lo scorso 30 giugno.

“Il matrimonio va molto bene, noi già convivevamo da sette anni, quindi, non è cambiato tanto, abbiamo solo sancito il nostro legame”, ha detto Ignazio. L'influencer argentina ha quindi, aggiunto: “Noi siamo a un buonissimo punto nella nostra relazione, perché siamo consapevoli di ciò che abbiamo costruito in tutto questo tempo e sette anni sono tanti! L'addio al celibato? Io ero preoccupatissima, addirittura, gli ho chiesto di non farlo perché avevo paura... paura che facesse cambiare idea a me sul fatto di sposarlo”. Cecilia ha, poi, aggiunto: “Il mio sogno? So da molto tempo che Ignazio è l'uomo giusto per me e ora per sentirci davvero al completo in fatto di famiglia, mi piacerebbe avere un figlio e renderlo papà”.

Cecilia ha poi raccontato le nozze con Ignazio: “Il giorno del matrimonio ero emozionata davvero tanto. Quando stavo per uscire, ho visto mio papà che piangeva come un bambino e gli ho detto "Ti prego, almeno tu", poi, ho visto tutta la mia famiglia, i miei amici e le persone che davvero fanno parte della mia vita, quindi, mi sono sentita avvolta da un amore grande e mi sentivo bene e sicura. È stato bellissimo». Ignazio Moser, quindi, ha aggiunto: «Le ultime ore sono state un crescendo di emozioni. Io pensavo che il matrimonio sarebbe stata una ‘formalità’ per noi che comunque stiamo insieme da tanto tempo, invece, è stato un giorno speciale, che non mi dimenticherò mai. Quando ho visto arrivare Cecilia all'altare è stato bellissimo, non dimenticherò mai come mi sono sentito in quel momento”.