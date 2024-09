Il triangolo amoroso formato da Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti è tornato inaspettatamente d’attualità. Il putiferio è scoppiato dopo la festa di compleanno dello chef Federico Fusca, alla quale l’imprenditore rietino e l’ex tentatrice hanno partecipato i rispettivi ex fidanzati, Perla e Sergio D’Ottavi. I due ex gieffini - usciti in coppia da Temptation Island 2023 - nel corso della serata si sarebbero appartati per parlare lontani da occhi indiscreti. Una circostanza che sarebbe stata riferita alla Vatiero, che ha reagito in maniera eclatante.

Alla festa, Mirko e Greta avrebbero fatto di tutto per non mostrarsi insieme proprio per evitare di finire nella rete del gossip. Tuttavia, l’esperto di gossip Alessandro Rosica ha rivelato che “Greta e Mirko si sono parlati di nascosto. Gli amici di Perla hanno fatto la spia e le hanno riportato tutto”. Risultato? Perla ha smesso di seguire su Instagram Mirko e Greta.

Tuttavia, quella della Vatiero potrebbe essere stata una reazione di “pancia”, e l’ex gieffina potrebbe tornare sui suoi passi. A rivelarlo è stato ancora una volta Alessandro Rosica, secondo il quale la telenovela con protagonisti i due non si sarebbe affatto conclusa: “Non è finito niente Perletti. Continua…”.

Intanto, nella giornata di ieri, Deianira Marzano ha svelato nuovi retroscena su quanto è successo tra un’ex coppia: “Prima sembrava esserci una sorta di quieto vivere, ma da ieri è cambiato tutto”. Sebbene l’esperta di gossip non abbia fatto nomi, il riferimento è a Mirko Brunetti e Perla Vatiero.

"Sono successe delle cose interessanti. A quanto pare c'è stato un blocco totale, non solo su WhatsApp ma anche a livello telefonico. Prima sembrava esserci una sorta di quieto vivere, ma da ieri è cambiato tutto. Nessuno dei due sembra più voler sapere come sta l'altro. La situazione sembra essersi raffreddata al punto che non ci sono più messaggi o chiamate per chiedere un semplice 'come stai'. C'è stato un taglio netto”, ha rivelato Deianira.

Insomma, secondo quanto sostengono Rosica e Marzano, il legame tra Mirko e Perla non si sarebbe spezzato del tutto, anzi i due starebbero cercando di risolvere i loro problemi lontano dalle luci del gossip