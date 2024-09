Domenica 15 settembre, Paolo Masella ha inaugurato la sua nuova macelleria a Roma, e con lui, ovviamente, c’era anche la fidanzata Letizia Petris, conosciuta durante la passata edizione del Grande Fratello.

Intervistato da Superguidatv, l’ex gieffino ha raccontato che aprire attività era sempre stato un suo grande sogno nel cassetto. Un sogno che è riuscito a realizzare grazie anche alla popolarità raggiunta con la partecipazione al reality show condotto da Alfonso Signorini.

“E’ un progetto che avevo da una vita e che finalmente ha potuto vedere la luce grazie all’esperienza del reality. Oggi sono la persona più felice del mondo, ringrazio tutti quelli che sono venuti a trovarmi, ringrazio Letizia, la mia famiglia e coloro che mi hanno sostenuto in questo progetto e che mi sono stati accanto. L'importante è rimanere sé stessi e avere i piedi ben piantati a terra. Il Grande Fratello non mi ha cambiato da questo punto di vista”.

Insieme a Paolo, ovviamente, c’era anche Letizia. La fotografa ha colto l'occasione per ribadire il suo grande amore per il romano e ricordare la bellissima esperienza nella Casa di Cinecittà: “Né io né Paolo pensavamo che avremmo trovato l’amore. E invece il destino poi entra in gioco e ti fa capire che a volte è l’amore che viene a bussare alla porta. Nel nostro caso è stato così perché quante possibilità c’erano che ci trovassimo nella stessa casa e ci fidanzassimo? Va meglio ora che con i riflettori accesi”.

In seguito, Letizia Petris è stata incalzata in merito alla rottura tra Perla Vatiero – sua grande amica – e Mirko Brunetti, e la sua risposta ha fatto infuriare i fan della coppia: “Io immaginavo che sarebbe successo per il semplice fatto che Perla è l’amica più importante che ho portato fuori la casa del Grande Fratello. In questi mesi ci siamo sentite e cercavo di darle dei consigli. Penso che sia stata una scelta giusta ad oggi, in futuro chissà. Temptation Island? No, siamo gelosi”.