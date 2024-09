Nelle ultime ore ha iniziato a circolare la voce circa la presunta fine della storia d’amore tra Paolo Masella e Letizia Petris, nata durante la passata edizione del Grande Fratello. La segnalazione è arrivata a Deianira Marzano: “Pare che la storia tra Paolo e Letizia sia già finita, e che abbiano mantenuto le apparenze per aiutare la macelleria. Da quello che si dice, Letizia potrebbe anche aver già iniziato a sentire qualcun altro. Solo voci, ovviamente, ma vedremo come si evolveranno le cose!”.

A dire il vero, questa indiscrezione sembra, almeno per ora, priva di fondamento. I due ex gieffini, infatti, si sono mostrati complici e felici durante l’inaugurazione della macelleria che Paolo ha aperto insieme alla sorella Chantal a Roma.

“Abbiamo tanti progetti insieme, ma siamo consapevoli entrambi che è presto per andare a convivere e scegliere una città per forza – ha dichiarato Letizia ai microfoni di Tag24 -. Faccio un lavoro che mi permette di potermi spostare, ci vediamo quattro volte a settimana quindi paradossalmente ci vediamo più che se stessimo nella stessa casa. Poi sicuramente più avanti faremo delle scelte anche in base a dove lo porterà il lavoro. C’è il progetto di aprirne un’altra più avanti di macelleria… magari in Romagna”.

Intanto, Paolo Masella, in una storia su Instagram, ha categoricamente smentito le voci circa una presunta rottura con Letizia Petris: “Non so perché ancora dubitate di noi, cercate di distruggere il nostro amore, volevo dirvi solo che potete parlare quanto volete, ma io e Lety siamo più uniti che mai. Mi ha dato un grande supporto morale e fisico nella creazione della macelleria sin dall’inizio, e in questa settimana per lei così importante, le vostre cattiverie non sono gradite perché non le merita. Fatevi una vita e lasciate in pace la mia metà, noi siamo sereni e felici alla faccia vostra”.