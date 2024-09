Ieri, lunedì 16 settembre, ha preso il via la nuova edizione del Grande Fratello. La prima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini è stata vista da 2.510.000 telespettatori con uno share pari al 21,28%. Insieme al conduttore, in studio ci sono Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, quest’ultima new entry come opinionista, e Rebecca Staffelli, confermata alla postazione social.

A distanza di due anni dalla sua partecipazione, Antonella Fiordelisi ha voluto ricordare gli istanti prima del suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia, e ha fatto il suo in bocca al lupo ai nuovi concorrenti: “Ricordo ancora l’emozione di quando ero in albergo prima di consegnare il telefono… E’ stato un viaggio bellissimo ma anche molto sofferto che non dimenticherò mai. Ringrazio il Grande Fratello per avermi fatto conoscere al 100% da tutti e a distanza di 2 anni ho ancora persone che mi seguono e si emozionano insieme a me. Non abbiate mai paura di dire la vostra, anche se avrete tutti contro e siate voi stessi. In bocca al lupo ai nuovi concorrenti”.

L’influencer campana è stata una delle protagoniste assolute della settima edizione del Gf Vip. La sua passionale quanto tormentata storia d’amore con Edoardo Donnamaria ha appassionato tantissimi telespettatori, ma è giunta a capolinea nel giugno 2023, a distanza di pochi mesi dalla conclusione del reality.