Javier Martinez è uno dei concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello. Tuttavia, la sua partecipazione al reality show condotto da Alfonso Signorini già fa discutere.

Come riporta Il Corriere dello Sport, il nuovo gieffino, di professione pallavolista, per la stagione 2024-25 lo schiacciatore argentino aveva raggiunto un accordo con l’Avimecc Modica, la squadra dove aveva militato già dal 2020 al 2022 e attesa dal campionato di A3. Doveva presentarsi al raduno con tecnici e compagni ma invece ha preferito la tv. Un comportamento che ha spiazzato la società siciliana, secondo cui Martinez non ha fornito adeguate motivazioni per giustificare la sua assenza e il mancato rispetto degli obblighi contrattuali. Per questo l’Avimecc è ora pronta a passare alle vie legali, anche perché se Javier dovesse andare fino in fondo all’esperienza nel reality tornerebbe in campo solo nel mese di marzo 2025.

Chi è Javier Martinez

Nato in Argentina nel 1995, Javier Martinez si è trasferito in Italia all'età di 12 anni. Complice la sua altezza (191 cm) si è subito fatto strada nel mondo della pallavolo. A 15 anni era nel vivaio della Lube Macerata, con cui ha vinto una Junior League. Dal 2012 e fino al 2017 ha giocato tra Serie B2 e C a Civitanova, sempre in orbita Lube, mentre nel 2017-18 si è trasferito a Loreto e nel 2018-19 a Foligno. Nel 2019-20 è salito di categoria (A3) grazie al trasferimento a Porto Viro, poi ha giocato due anni a Modica (A3), ha vissuto una fugace esperienza a Cisterna (A1) mentre l’anno scorso è tornato in A3 a Garlasco.

Prima di entrare al Grande Fratello, Javier Martinez ha avuto altre esperienze in televisione. Nel 2019 è stato tentatore a Temptation Island e nello stesso anno ha provato a corteggiare la tronista Sara Tozzi a Uomini e Donne. Il pallavolista è stato però cacciato dal programma dopo che la redazione di Maria De Filippi ha scoperto che aveva una fidanzata fuori dal programma.