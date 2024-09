Non sono trascorse neanche 24 ore dall’ingresso dei nuovi concorrenti nella Casa del Grande Fratello, eppure sembra essere già nata un’intesa speciale tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato.

Dopo aver fatto un bagno in piscina, i due gieffini hanno deciso di spostarsi in sauna, e lui inizia a farle i complimenti rivelando di aver percepito sin da subito un’affinità con l’ex velina di Striscia la Notizia. Ciò che il modello apprezza maggiormente della ballerina è la sua capacità di stare al gioco e la voglia di divertirsi.

Dal canto suo, anche Shaila dice di aver riscontrato una certa affinità con Lorenzo. Tuttavia, ad un certo punto scoppia a piangere dicendo di essere preoccupata per il suo percorso: “Non so quanto riuscirò a far percepire di me all’esterno, anche se sono consapevole del mio valore e delle mie capacità”. Spolverato la consola dicendole che deve aprirsi e non porsi mai dei limiti.

E intanto sui social gli shippers sono già al lavoro...